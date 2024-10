Silvasan, antrenorul U-BT Cluj, vrea o victorie cu CSM Constanta: "Plecam ca favoriti"

U-BT Cluj va juca in deplasare, sambata, 19 octombrie, de la ora 17:00, cu CSM Constanta.Echipa lui Mihai Silvasan are moralul ridicat, dupa ce a obtinut prima victorie europeana a sezonului. U-BT Cluj a impresionat la Hamburg si a castigat clar cu scorul de 103-67. Clujenii au controlat disputa, si-au impus ritmul autoritar in sfertul al doilea si nu au cedat nici dupa pauza, reusind sa urce pe locul 6 in clasamentul grupei.Clujenii se dueleaza cu o alta grupare care reprezinta Romania in ... citește toată știrea