Silvasan, antrenorul U-BT Cluj, vrea o victorie in fata celui mai puternic adversar din competitie: "Cred ca avem o sansa buna sa castigam"

Miercuri, 9 octombrie, U-BT Cluj va juca impotriva celor de la Valencia Basket, de la ora 19:00, baschetbalistii antrenati de Mihai Silvasan avand ca oponent o echipa cunoscuta in lumea baschetului european.Antrenorul clujenilor a declarat ca Valencia este o echipa extrem de puternica, cu jucatori care stiu sa faca diferenta pe teren."Evident, toata lumea stie cine este Valencia in lumea baschetului, o echipa extrem de puternica. Vor sa joace in Euroliga masculina, au jucatori buni si au ... citește toată știrea