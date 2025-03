Simbolul echipei CFR Cluj, pregatit pentru derby-ul cu "U" Cluj: "Vom fi in varf de forma"

Ciprian Deac, simbolul echipei CFR Cluj, a revenit pe teren dupa o accidentare de 2 luni, reusind sa marcheze 3 goluri in amicalul cu Sanatatea Cluj, castigat de "feroviari" cu scorul de 7-1.Mijlocasul echipei din Gruia, in varsta de 39 de ani, a declarat ca disputa cu echipa din liga a 3-a a fost un bun antrenament pentru meciul pe care-i asteapta lunea viitoare, pe 31 martie, cu U Cluj."Cred ca cel mai bun antrenament e meciul. Chiar daca am jucat cu o echipa de Liga a 3-a, intensitatea e ... citește toată știrea