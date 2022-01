Simona Halep castiga primul turneu al anului! Victorie in doua seturi in finala Melbourne Summer Set

Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) a inceput perfect anul si a castigat Melbourne Summer Set, al 23-lea tureu din cariera. A invins-o in finala pe Veronika Kudermetova (24 de ani, 31 WTA), scor 6-2, 6-3.Jucatoarea noastra arata ca e in forma inainte de Australian Open (17-30 ianuarie). A jucat excelent in aceasta saptamana, iar azi s-a impus dupa o ora si 15 minute in finala Melbourne Summer Set.Simona Halep a urcat 5 pozitii in clasamentul WTA ... citeste toata stirea