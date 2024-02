Simona Halep da in judecata compania canadiana care a produs suplimentul care ar fi fost contaminat. Sportiva cere daune de 10 milioane de dolari

Simona Halep cere daune de peste 10 milioane de dolari de la firma canadiana care a produs suplimentul nutritiv care ar fi fost contaminat.Sportiva a decis sa dea compania Quantum Nutrition, care opereaza sub numele de Schinoussa Superfoods, in judecata, dupa ce a fost depistata pozitiv la US Open 2022 cu Roxadustat, medicament folosit adesea de persoanele cu anemie, potrivit Reuters.Roxadustat, care se afla pe lista substantelor interzise de Agentia Mondiala Antidoping, poate creste ... citește toată știrea