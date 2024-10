Simona Halep, eliminata inca din primul tur de la Hong Kong. Cati bani va primi dupa aceasta infrangere

Simona Halep, locul 884 WTA, a fost eliminata inca din primul tur al turneului WTA 250 de la Hong Kong de catre sportiva chinezoaica Yue Yuan, locul 44 WTA, cu scorul 6-3, 6-3.Halep a condus in setul doi cu 3-0, dar a fost egalata si apoi a pierdut setul, scor 3-6. Pentru prezenta in primul tur, sportiva romana va primi aproape 3.000 de dolari si un punct WTA. Totodata, Yuan va primi pentru accederea in turul doi un cec de 4.040 de dolari si 30 de puncte WTA.La inceputul acestei luni, Halep ... citește toată știrea