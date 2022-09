Simona Halep ia o pauza de la tenis pana in 2023: "Vreau sa va impartasesc sentimentele mele"

Simona Halep, locul 9 WTA, a anuntat ca nu va mai juca in acest an. Tenismena subliniind ca va reveni pe teren in 2023, deoarece mai are multe obiective de indeplinit.Halep a facut acest anunt intr-o postare pe Instagram, iar ultimul turneu la care a evoluat a fost US Open, unde a pierdut in primul tur."Nu stiu cat de lunga va fi perioada de recuperare, in acest moment nu ma gandesc la nimic altceva in afara de recuperare. Ceea ce este cert este ca nu voi mai putea juca in acest an la niciun ... citeste toata stirea