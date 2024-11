Simona Halep, mesaj de REVOLTA in miez de noapte, dupa ce o jucatoare gasita dopata a primit o suspendare de O LUNA: "De ce asa diferenta?"

Simona Halep, mesaj puternic in miez de noapte, dupa ce Iga Swiatek a fost prinsa dopata: "Imi e realmente imposibil sa inteleg! Nu exista un raspuns logic, de ce o asa diferenta?"Simona Halep a publicat azi-noapte, in jurul orei 03:30, un amplu mesaj in care si-a exprimat indignarea profunda fata de modul in care Iga Swiatek a fost absolvita de vina in cazul de dopaj ce a avut-o protagonista in aceasta toamna. Testata pozitiv la trimetazidina, o substanta considerata a fi stimulent, Swiatek a ... citește toată știrea