Simona Halep se intoarce la Cluj. Campioana debuteaza astazi la Transylvania Open

Dupa patru luni in care a fost nevoita sa stea pe banca, Simona Halep revine astazi pe terenul de tenis si isi debuteaza anul in Cluj-Napoca, la campionatul WTA Transylvania Open. Campioana Romaniei va juca alaturi de Ana Bogdan intr-un meci dublu, impotriva perechii Emily Appleton / Tang Qianhui, meciul urmand sa fie jucat pe terenul 2, nu mai devreme de ora 15:30.Aceasta este primul meci de dublu pe care in va juca intr-un campionat oficial dupa mai bine de doi ani, ultima ei confruntare de ... citește toată știrea