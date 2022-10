Simona Halep, testata pozitiv la un control antidoping si a fost suspendata

Simona Halep a fost testata pozitiv si suspendata provizoriu de Agentia Internationala de Integritate in Tenis.Jucatoarea a anuntat pe Instagram ca a fost testata pozitiv la un control antidoping la substanta roxadustat. Conform Agentiei, este vorba despre un test pozitiv de la US Open, turneu la care Simona Halep a fost eliminata inca din primul tur de catre ucraineanca Daria Snigur. "Agentia Internationala de Integritate in Tenis (ITIA) a confirmat ca Simona Halep, o jucatoare de tenis din ... citeste toata stirea