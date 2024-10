Simona Halep va juca din nou la Hong Kong. Sportiva a avut ghinion teribil la tragerea la sorti / Pe cine va intalni

In aceasta dimineata a fost efectuata tragerea la sortii a tabloului principal, la turneul de categorie WTA 250 de la Hong Kong, care incepe luni.Simona Halep nu a avut prea mult noroc la tragerea la sorti, adversarul acesteia fiind Yue Yuan, ocupanta locului 43 WTA.Simona Halep a ajuns deja la Hong Kong, unde va evolua pentru a doua oara in aceasta luna. La inceputul lui octombrie, sportiva noastra a obtinut prima victorie de la revenirea pe teren, in turneul WTA 125 organizat tot in ... citește toată știrea