Simone Scuffet, fostul jucator de la CFR Cluj, ar putea prinde transferul carierei. Un gigant din Europa este pe urmele portarului

Fostul portar al lui CFR Cluj, Simone Scuffet (28 de ani), ar putea prinde transferul carierei dupa un an si jumatate petrecut la Cagliari.Simone Scuffet, transferat de CFR Cluj la Cagliari pentru doua milioane de euro in iulie 2023, a aparat poarta echipei din Sardinia in 31 de meciuri in sezonul trecut. Portarul nascut la Udine a fost titular si la inceputul actualei stagiuni, insa din noiembrie a fost trecut pe banca de rezerve.Din ianuarie, Simone Scuffet ar urma sa faca pasul la Napoli, ... citește toată știrea