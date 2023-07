Simone Scuffet se va desparti de CFR Cluj, potrivit unor surse portarul clujenilor va semna cu o echipa din Italia.Simone Scuffet va pleca de la CFR Cluj, dupa doar un sezon petrecut in Gruia. Portarul italian urmeaza sa semneze cu un club din tara natala. Din informatiile FANATIK, goalkeeper-ul isi va lua "la revedere" de la ardeleni in urmatoarele zile.Simone Scuffet a ajuns vara trecuta la CFR Cluj din postura de jucator liber de contract dupa despartirea de APOEL Nicosia. In tricoul ... citeste toata stirea