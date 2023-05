Prima liga din Polonia se aproprie de final. Chiar daca mai sunt trei etape de disputate, deja s-a decis ce echipa va primi titlul de campioana, dar si ce echipe for retrograda in esalonul secund.In imagine se pot vedea doua stadioane extrem de diferite, unul apartinand campionilor, iar celalalt fiind al uneia dintre echipele retrogradate in acest sezon. ... citeste toata stirea