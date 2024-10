Situatie neobisnuita pentru CFR Cluj. Urmeaza aproape 10 meciuri in deplasare pentru formatia din Gruia

Dupa remiza din Gruia cu Sepsi, scor terminat 3-3, pe CFR Cluj o asteapta o serie infernala de meciuri jucate in deplasare. Mai exact, 9 din urmatoarele 10 meciuri vor fi jucate in deplasare.Clujenii vor disputa 4 partide in deplasare: cu FC Arges, in Cupa Romaniei, si cu Gloria Buzau, Dinamo si Otelul Galati, in campionat.Dupa seria celor 4 meciuri, clujenii vor reveni acasa, insa doar pentru un duel, impotriva Rapidului. Mai apoi, elevii lui Dan ... citește toată știrea