Slavia Praga - CFR Cluj 0-1! Cati bani a obtinut CFR Cluj datorita celei mai importante victorii in Conference League

CFR Cluj a obtinut prima victorie in acest sezon de Conference League, 1-0 cu Slavia Praga. Dupa un egal, 1-1 cu Balkani, si o infrangere, 0-1 cu Sivasspor, Campioana a reusit sa se impuna in Cehia.CFR are patru puncte in grupa din care mai fac parte Sivasspor si Ballkani. Toate cele patru echipe au acelasi numar de puncte, astfel ca lupta pentru calificarea in primavara europeana se anunta a fi una cu adevarat intensa.Singurul gol al meciului a fost marcat de Janga, in minutul 45, dupa o ... citeste toata stirea