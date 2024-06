Slovacia - Ucraina se joaca astazi de la ora 16:00. Ce rezultat poate impinge Romania inspre calificarea in fazele eliminatorii la Euro 2024

Grupa E, din care face parte Romania, Belgia, Ucraina si Slovacia, a oferit printre cele mai mari surprize de la Euro 2024 pana in acest moment. Cele doua victorii obtinute de catre Romania si Slovacia in prima runda, au aruncat grupa in aer.Astazi, de la ora 16:00, Slovacia o va intalni pe Ucraina, intr-un meci foarte important si pentru nationala noastra.Tricolorii pot face un pas radical spre optimi, chiar inaintea meciului cu Belgia. Daca Slovacia se impune astazi, Romania are aproape ca ... citește toată știrea