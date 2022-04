Sold-out in sferturile Champions League. U-BT va juca marti cu peste 10.000 de fani in tribune

Campioana Romaniei, calificata in sferturile Champions League la prima participare, va juca cu casa inchisa meciul cu MHP Ludwigsburg, din Germania.U-BT Cluj a vandut 10.000 de bilete, astfel ca Sala Polivalenta va fi arhiplina la ora partidei. Primul meci se va desfasura marti, 5 aprilie, de la ora 19:00, la BTarena.MHP Riesen Ludwigsburg este o mai veche cunostinta a clubului nostru si una dintre gruparile aflate in ascensiune in Bundesliga, scrie site-ul oficial al clujenilor. Echipa a ... citeste toata stirea