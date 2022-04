Sold out la meciul U BT cu MHP Riesen Ludwigsburg de marti, s-au vandut toate biletele, 10.000 de suporteri asteptati la meci

Se anunta o seara incendiara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca marti seara, dupa doi ani de pandemie cu sala inchisa ori la o treime din capacitate, s-au vandut toate biletele scoase la vanzare de U BT pentru meciul din sferturile Basketball Champions League - adica aproape zece mii, pentru prima data.U BT a anuntat in aceasta seara ca meciul de marti seara din sferturile Basketball Champions League e Sold Out, cu aproape zece mii de bilete vandute, dupa ce in urma cu cateva zile clubul a ... citeste toata stirea