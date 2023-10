Sorana Cirstea, cotata drept principala favorita, a fost eliminata de la Turneul WTA 250 Transylvania Open, care se desfasoara in aceasta saptamana la BT Arena din Cluj-Napoca.Sorana Cirstea, numarul 26 WTA, a fost eliminata prematur din competitie si nu a reusit accederea in optimile de finale ale competitiei. Sorana era cotata drept favorita principala la castigarea turneului, insa a fost invinsa de nemtoaica Eva Lys in doua seturi, 6-3, 6-3.Nemtoaica nascuta la Kiev este mai slab clasata ... citeste toata stirea