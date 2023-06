Transylvania Open, cel mai bun turneu din lume la categoria WTA250 in 2022, revine la Cluj-Napoca in 16-22 octombrie 2023.Meciurile se vor juca indoor, pe hard, in BT Arena, pe doua terenuri de joc si vor debuta cu doua zile de calificari, in 14 octombrie. La aceasta a treia editie a turneului, 16 jucatoare vor juca in calificari, 32 de jucatoare vor concura la simplu si 16 echipe la dublu. In joc vor fi puse 280 de puncte WTA si premii in valoare de 259.000 dolari.Mai multe jucatoare din ... citeste toata stirea