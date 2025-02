Sorin Cartu a fost amendat in urma scandalului de la meciul cu "U" Cluj: "A atins onoarea, reputatia, demnitatea sau imaginea publica unei persoane"

Presedintele de onoare de la Universitatea Craiova, Sorin Cartu, a primit o amenda de 6.800 de lei si un avertisment din partea Comisiei de Etica si Disciplina din cadrul FRF.Sanctiunea a fost aplicata in urma incidentelor de la finalul meciului Craiova - U Cluj 1-0, in care Sorin Cartu a fost in prim-plan. Presedintele de onoare al oltenilor a fost surprins adresand injurii jucatorilor echipei ardelene, pe teren, imediat dupa fluierul final.Reprezentantii lui U Cluj l-au acuzat pe Cartu ca ... citește toată știrea