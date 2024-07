Spania - Franta, prima semifinala de la Euro 2024. Cine va reusi sa ajunga in marea finala din Berlin

Spania - Franta, este prima semifinala de ,,foc" de la Euro 2024 din Germania. Meciul este programat de la ora 22:00, marti, 9 iulie, pe Allianz Arena din Munchen.Spania a ajuns in aceasta faza de la Campionatul European dupa ce a terminat pe locul 1 in Grupa B, in care a inregistrat urmatoarele rezultate: 3-0 cu Croatia 3-0 , 1-0 cu Italia si 1-0 cu Albania; in optimile de finala a trecut de Georgia, scor 4-1, iar in sferturile de finala a eliminat-o pe Germania, scor 2-1 dupa prelungiri. ... citește toată știrea