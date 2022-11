Spania n-a avut mila si a zdrobit Costa Rica in meciul din Campionatul Mondial. Golurile au curs unul dupa altul

Spania a debutat spectaculos la Campionatul Mondial din Qatar, cu un succes categoric, obtinut in fata reprezentativei din Costa Rica, scor 7-0. Ibericii au marcat de cate ori au avut ocazia.Selectionata Spaniei a surclasat echipa Costa Ricai cu scorul de 7-0, miercuri, 23 noiembrie, seara, pe Al Thumama Stadium din Doha, in Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar. Spania, campioana mondiala din 2010, a stabilit cel mai mare scor al turneului final din Qatar, dupa un meci in sens unic, in ... citeste toata stirea