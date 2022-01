Spectacol pe partie! Pentru prima data, o partie situata la mai putin de trei ore de Cluj este gazda unei etape a Campionatului Mondial de Snowboard

In perioada 26 - 30 ianuarie, judetul Maramures va fi, in premiera, gazda unei etape de Campionat Mondial de snowboard si freeski, pe partia de la Suior.Primul concurs de snowboard slopestyle din RomaniaConcursul este un eveniment oficial FIS si apare in toate calendarele competitionale internationale. De asemenea, este primul concurs de snowboard slopestyle, etapa FIS, din Romania.Cine va participa la concurs?Deja si-au confirmat prezenta la eveniment mai multi membri ai loturilor nationale ... citeste toata stirea