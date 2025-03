Spectacol si drama pentru jucatorii "U" Cluj la echipele nationale! Ce au facut "studentii" in meciurile disputate

FC Universitatea Cluj a fost reprezentata, in aceasta pauza competitionala, de catre patru jucatori care au fost convocati la echipele nationale de seniori: Alexandru Chipciu (Romania), Edvinas Gertmonas (Lituania), Vadim Rata (Republica Moldova) si Artur Miranyan (Armenia).Capitanul echipei "U" Cluj, Chipciu, a fost rezerva neutilizata in partida din prima etapa a preliminariilor Campionatului Mondial din 2026, pierduta de "tricolori" pe teren propriu, cu 0-1, in fata Bosniei si Hertegovina. ... citește toată știrea