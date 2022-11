Sportiv clujean, argint la proba de 200 metri liber la campionatul national de inot, in spatele campionului David Popovici.E vorba de Mihai Gergely, legitimat la CSM Cluj-Napoca, cu un timp de 1:46,58, in spatele lui David Popovici, care si-a adjudecat aurul cu un timp de 1:43,06. Podiumul a fost completat de Vlad Stefan Mihalache, de la ACS Aqua Sport Citius Bucuresti, cu 1:49.08.Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern organizeaza, de joi si pana duminica, in perioada 10-13 ... citeste toata stirea