"Studentii" au incheiat cantonamentul de iarna din Turcia. Ovidiu Sabau: "A fost o pregatire reusita"

"Studentii" au petrecut o saptamana in Turcia, Antalya, unde au incheiat cantonamentul de iarna si se pregatesc sa revina in tara.Antrenorul Universitatii Cluj, Ovidiu Sabau, a declarat la finalul stagiului de pregatire ca echipa este pregatita pentru a se mentine pe locul 1 in Superliga. Mai mult, tehnicianul "studentilor" a avut cuvinte de lauda la adresa jucatorilor sai."Cred ca am facut o pregatire buna. Am prins si zilele frumoase aici, cu conditii foarte bune. Eu cred ca a fost o ... citește toată știrea