"Studentii" au incheiat cantonamentul in Austria! Sabau: "Avem nevoie de inca cel putin trei, patru jucatori"

FC Universitatea Cluj va debuta in noul sezon din Superliga pe terenul campioanei FCSB. Partida va avea loc pe 13 iulie, de la ora 22:00 si se va juca pe Stadionul "Steaua"."Studentii" au incheiat cantonamentul din Austria cu un pas gresit in duelul cu Slovan Liberec, cehii castigand cu 2-0. La finalul partidei, antrenorul Ioan Ovidiu Sabau a tras concluziile dupa aceasta perioada de pregatire de 12 zile in Austria, dar a vorbit si despre meciul cu FCSB."Noi inca nu avem un ritm bun. Unii ... citește toată știrea