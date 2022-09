"Studentii" bifeaza al doilea succes al sezonului si urca in clasament! "U" Cluj - Chindia Targoviste 1-0

Dupa o serie de esecuri in SuperLiga, "sepcile rosii" bifeaza al doilea succes al sezonului si urca in clasament. Universitatea Cluj s-a impus, duminica, la Medias, impotriva celor de la Chindia Targoviste, scor 1-0 (0-0), intr-o partida din cadrul etapei a 11-a din Liga 1.Unicul gol al partidei a fost marcat de Lorand Fulop, unul dintre numele noi care s-au alaturat lotului condus de Eugen Neagoe. Mijlocasul central in varsta de 25 de ani a marcat in minutul 63, fiind introdus de tehnician la ... citeste toata stirea