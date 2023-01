"Suferim foarte tare, mai ales din punct de vedere fizic". Ce spune Ovidiu Sabau, dupa ce "U" a castigat cu 4-0 echipa maghiara Debrecen

Intr-un meci amical disputat in Antalya, Universitatea Cluj a invins cu scorul de 4-0 echipa maghiara Debrecen. In ciuda acestei victorii clare, Ioan Ovidiu Sabau, care a preluat-o pe "U" Cluj in aceasta iarna, s-a declarat nemultumit de conditia fizica a jucatorilor sai.Debrecen ocupa locul 7 in prima liga a Ungariei, dupa 16 runde. "U Cluj" este antepenultima clasata in Liga 1, dupa 21 de runde. Lorand Fulop, Andrei Miron, Mamadou Thiam si Florian Haita au inscris pentru "Sepcile Rosii". La ... citeste toata stirea