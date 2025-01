SUPER MECI la Cluj! S-a stabilit data cand Simona Halep va reveni in fata fanilor romani. Se asteapta o sala arhiplina

Organizatorii turneului Transylvania Open au anutat cand va debuta Simona Halep in cadrul turneului. Ea va juca marti, 4 februarie, impotriva unei adversare care va fi aflata in urma tragerii la sorti de luni.Meciul beneficiaza de maxim interes din partea publicului deoarece reprezinta reintoarcerea Simonei in fata fanilor dupa ce suspendarea nedreapta a fost anulata. Este asteptat ca sala sa fie arhiplina iar atmosfera sa fie una incendiara, in favoarea Simonei si a celorlalte jucatoare din ... citește toată știrea