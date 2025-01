Supercomputerul a decis! CFR Cluj ar urma sa joace in grupele unei cupe europene anul viitor

Supercomputerul a analizat datele si a prezis cate echipe din Romania vor accede in faza grupelor din cele trei competitii europene intercluburi: Liga Campionilor, Europa League si Conference League.In acest sezon, doar o singura echipa din Romania a reusit sa ajunga in aceasta etapa. Este vorba despre campioana FCSB, care s-a calificat in grupele Europa League, acumuland 11 puncte in primele 6 etape si obtinand astfel un loc in fazele eliminatorii. Pentru sezonul urmator, statisticienii de la ... citește toată știrea