SuperLiga este in tensiune! Becali exclude CFR Cluj din play-off: "Nu-i merge echipa lui tati, greu sa se salveze Gruia"

Sezonul 2025/2026 din SuperLiga continua sa aduca surprize, iar CFR Cluj traverseaza o perioada dificila. Dupa infrangerea acasa cu Farul Constanta, 0-2, echipa din Gruia pare sa se indeparteze de obiectivul play-off-ului. Patronul FCSB, Gigi Becali, a comentat fara menajamente situatia ardelenilor.
Dupa victoria clara a FCSB-ului cu UTA (4-0), Gigi Becali a oferit o analiza dura despre CFR Cluj si despre sansele echipei de a intra in primele sase:

"Bai, saracul 'tati', iti dai seama... Eu ...citește toată știrea

