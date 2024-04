Superliga-play-out: Otelul Galati - Universitatea Cluj, scor 1-0

Echipa Otelul Galati a invins duminica, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Universitatea Cluj, in etapa a cincea din play-out-ul Superligii, transmite News.ro.Intr-o repriza in care ambele formatii au avut cate o ocazie de gol, Frederic Maciel a deschis scorul, in minutul 40, cu un sut la coltul lung. In partea secunda, Cisotti a sutat pe langa poarta, in minutul 76, iar clujenii nu au reusit sa egaleze, desi Universitatea a jucat mai multe minute in zece oameni, dupa eliminarea lui Maciel. ... citește toată știrea