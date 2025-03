Suporterii CFR Cluj anunta un spectacol de zile mari la derby-ul cu "U" Cluj: "Dorim sa avem din nou o atmosfera demna de o echipa ce se bate la titlu"

Luni, 31 martie, de la ora 20:30, Cluj Arena va gazdui un nou episod al derby-ului local dintre Universitatea Cluj si CFR Cluj, in prima etapa a play-off-ului Superligii.Peluza Visinie a anuntat ca pregatesc o revenire spectaculoasa in tribune, promitand o atmosfera memorabila si o coregrafie de zile mari."La ultimul derby de pe Cluj Arena am reusit sa cream probabil cel mai frumos show facut vreodata intr-o deplasare in derby de Cluj! Dorim sa avem din nou o atmosfera demna de o echipa ce ... citește toată știrea