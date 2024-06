Suporterii, extrem de suparati ca "printisorul" Hagi da interviuri in spaniola: "Nesimtire, proasta crestere, sfidare la adresa ROMANIEI" -VIDEO

Suporterii romani sunt extrem de suparati pe Ianis Hagi pentru ca a dat un interviu in limba spaniola, dupa ce Romania a pierdut meciul cu Belgia.Dupa meci, jucatorii nostri au oferit interviuri jurnalistilor prezenti la Koln, printre acestia fiind si jurnalisti spanioli. Unul dintre acestia l-a intrebat ceva in spaniola pe Ianis Hagi, iar acesta i-a oferit raspunsul in aceeasi limba.Nici nu a mai contat ca "printisorul" a oferit raspunsuri si in limba romana, deoarece suporterii au sarit ... citește toată știrea