O parte din galeria U Cluj a fost prezenta marti, 18 ianuarie, la reunirea echipei in fata Cluj Arena."Toti pentru U" a fost bannerul pe care suporterii l-au afisat.Mesajul suporterilor U Cluj la reunirea lotului in 18 octombrie 2022"Haideti sa nu uitam care este scopul vostru la echipa asta, noi suntem langa voi. Am trecut peste orice problema la club. Facem orice pentru echipa asta, demostrati-ne ca luptati ... citeste toata stirea