Suporterii U Cluj prinsi in Bucuresti cu rangi, crose de golf si bate. Erau pregatiti pentru confruntarea cu Steaua - FOTO

Masinile suporterilor U Cluj au fost perchezitionate de Jandarmeria Romana si au fost gasite rangi, o crosa de golf, bate si lanturi.Meciul dintre Steaua Bucuresti si U Cluj are loc miercuri, 4 mai, incepand cu ora 19:00."In scop de prevenire a savarsirii unor fapte antisociale, conform prevederilor legale in vigoare, la intrarea in municipiul Bucuresti, a fost efectuat un control al vehiculelor si bagajelor apartinand suporterilor echipei oaspete, precum si un ... citeste toata stirea