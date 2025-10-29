Editeaza

Surpriza uriasa la CFR Cluj! Conducerea a decis cine va prelua echipa dupa plecarea antrenorului. Oficializarea ar putea veni dupa meciul cu Dinamo!

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 11:49
Daniel Pancu se afla in acest moment in pole-position pentru a deveni noul antrenor al lui CFR Cluj. Conform informatiilor, Nelutu Varga a decis ca fostul selectioner al echipei nationale de tineret a Romaniei este prima optiune pentru a-l inlocui pe Andrea Mandorlini la carma echipei din Gruia.
Antrenorul este liber de contract dupa despartirea de nationala de tineret si se afla intr-un moment in care pregatirea unei echipe de top din Liga 1 poate reprezenta urmatorul pas in cariera sa. Cu ...citește toată știrea

