Telenovela mexicana in Gruia. Patronul Varga are un "plan B" daca Dan Petrescu nu ajunge la CFR. "Bursucul" are probleme de sanatate

Sursa: Stiri de Cluj
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 07:48
6 citiri
CFR Cluj se afla intr-un nou moment de cotitura. Dupa demiterea italianului Andrea Mandorlini, confirmata marti seara, ardelenii cauta rapid o solutie pentru banca tehnica. Desi Ioan Varga, patronul echipei, a vorbit despre o posibila revenire a lui Dan Petrescu, o noua varianta prinde contur in culisele clubului din Gruia: Mehmet Topal, fost international turc si antrenor cu experienta recenta in Superliga.
Dan Petrescu are sanse minime sa ajunga la CFR din cauza problemelor de sanatate
