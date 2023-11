Universitatea Cluj spera sa profite de suportul fanilor pentru a obtine o victorie de rasunet cu CFR, joi, in Cupa Romaniei.In acest moment, ambele echipei au cate o victorie in grupa. U Cluj a invins-o pe CSA Steaua in primul meci cu scorul de 3-1. CSA, la randul ei, se pregateste de duelul cu Rapid.Universitatea Cluj si CFR nu se afla in relatii foarte bune la nivel administrativ. Pentru duelul din Cupa Romaniei, echipa lui Mandorlini a cerut un numar mai mare de bilete pentru a satisface ... citeste toata stirea