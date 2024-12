Tensiune maxima la CFR Cluj! Cristi Balaj, sageti catre Dan Petrescu: "Se supara daca spunem ceva de el si nu-i place"

Cristi Balaj, presedintele CFR-ului, a fost foarte dezamagit dupa remiza cu Unirea Slobozia, scor 1-1.Fostul arbitru a trimis sageti catre Dan Petrescu, precizand ca nu-i place atunci cand cei de la conducerea clubului in critica pe buna dreptate."A lipsit golul. A fost acea greseala la lovitura de pedeapsa... O serie de greseli. Jucatorii intra in suprafata de pedeapsa inainte de executarea loviturii. Uite ce se intampla. Daca nu ar fi gresit, nu am fi luat gol. Intrebati-l pe Dan Petrescu. ... citește toată știrea