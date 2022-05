Tise e ferm: Sa decida comunitatea daca cele doua echipe U si CFR sa continue ca in prezent sau Clujul sa aiba o singura echipa

Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, spune ca trebuie sa decida comunitatea clujeanca cum trebuie sa fie sustinut fotbalul pe viitor.Clujul are trei echipe de fotbal; CFR Cluj, sustinuta din bani privati, U Cluj, sustinuta 40% din fonduri publice, si Sanatatea Cluj, sustinuta tot din fonduri private.Alin Tise a deschis subiectul acestor echipe si a lansat in spatiul public ideea ca, probabil, ar fi mai bine sa fie sustinuta o singura echipa, care sa ajunga in Champions League. ... citeste toata stirea