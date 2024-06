Totii fanii Romaniei si-au dat intalnire in culorile echipei nationale sa mearga impreuna la meciul Romania-Belgia

Moment istoric pentru fotbalul romanesc! Suporterii Nationalei Romaniei se intalnesc astazi pentru a merge impreuna catre stadion, la Parada Fanilor.Milioane de romani sunt astazi alaturi de Nationala Romaniei in meciul contra Belgiei ce va avea loc de la ora 22:00 la Koln. In timp ce unii vor viziona meciul la TV cu sufletul la gura, altii au ales sa simta cu adevarat intreaga atmosfera si si-au luat bilete pentru a fi in tribunele de pe stadionul unde Romania ar putea face istorie si in ... citește toată știrea