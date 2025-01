Tragedie in fotbalul romanesc! A murit unul dintre cei mai iubiti presedinti de club. Avea 68 de ani

Cunoscutul om de fotbal Dinu Gheorghe, fost presedinte la Rapid, Astra, FC Brasov si Dunarea Calarasi a decedat in noaptea de marti spre miercuri.In varsta de 69 de ani, Dinu Gheorghe a fost gasit fara viata miercuri dimineata, de femeia care facea menajul. Sursa citata precizeaza ca, cel mai probabil, decesul s-a produs in urma unui infarct suferit in timpul somnului."Da, este adevarat. Acum ma duc la el. Un mare prieten pe care l-am pierdut. A ajutat enorm Rapidul. Sunt socat. Dumnezeu ... citește toată știrea