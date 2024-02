Transfer ciudat facut de CFR. A anuntat venirea unui fotbalist care n-a jucat nici un minut in ultimele sase luni

CFR Cluj a anuntat aducerea mijlocasului Filippo Falco (32 de ani), care s-a despartit de Steaua Rosie Belgrad."Suntem bucurosi sa va anuntam ca Filippo Falco este noul jucator al echipei noastre. Crescut la academia celor de la Lecce, Falco a bifat 366 de meciuri in cariera, 55 de goluri si 51 de pase decisive. In Italia, mijlocasul ofensiv a jucat aproape 200 de partide in primele doua esaloane, unde a imbracat, printre altele, tricourile celor de la Bologna, Cagliari, Lecce, Benevento, ... citește toată știrea