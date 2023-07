U-Banca Transilvania a batut palma cu un baschetbalist care a bifat meciuri atat in NBA, cat si in Euroliga. Clujenii au ajuns la un angajament cu Jarell Eddie, cunoscut pentru prestatiile avute in maioul celor de la Fenerbahce Istanbul, noteaza site-ul oficial al clubului.Jarell va implini la finalul lui octombrie 32 de ani, fiind originar din Tampa, statul Florida. El masoara 2.01 metri si poate fi utilizat pe pozitia de extrema. Eddie a facut insa liceul in Carolina de Nord, apoi a evoluat ... citeste toata stirea