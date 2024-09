Transfer de ultima ora la Universitatea Cluj. A jucat la FCSB si Rapid, acum vine sa se bata la primele locuri cu echipa lui Sabau

Razvan Oaida (26 de ani) este noul jucator al Universitatii Cluj. Mijlocasul, care are Cupa Romaniei in palmares si peste 180 de meciuri in Superliga, a semnat un contract valabil pe doi ani.Crescut in academia lui WolverhamptonNoul nostru jucator a inceput fotbalul la Atletico Arad, insa la varsta de 16 ani calitatile sale au atras atentia clubului englez Wolverhampton. A evoluat in academia formatiei de Premiere League timp de doi ani, dupa care a ajuns in Italia, la juniorii celor de la ... citește toată știrea