Transfer de zile mari! Un clujean se intoarce la U-BT Cluj, dupa 10 ani in care a jucat la alte formatii: "Ma bucur foarte mult ca revin acasa"

Mirel Dragoste, cel mai recent transfer al U-BT Cluj, se intoarce dupa aproape 10 ani in care a jucat la mai multe formatii din tara. Baschetbalistul s-a nascut pe 24 ianuarie 1995 in Cluj-Napoca, are 1.85 metri si poate fi folosit pe postul de fundas.El a inceput baschetul la Cluj-Napoca si ulterior s-a regasit in primele generatii ale Academiei U-BT, iesind campion national la categoriile U16 si U18. In paralel, Mirel a fost in permanenta un component de baza al nationalelor de juniori. ... citește toată știrea